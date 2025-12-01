ИКИ РАН: Солнце может копить энергию для супервзрыва в возникших на нем пятнах

На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в этом году комплекс пятен. Вероятно, в этой области светила копится энергия для супервзрыва. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1600 единиц, что пока составляет около 60 процентов от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке (значения около 2800 единиц), но уже на треть больше, чем прежний рекорд года в 1200 единиц, достигнутый в мае 2025 года (область № 4079), — говорится в сообщении.
Ученые также сообщили, что расположенная на севере Солнца группа 4274, которая получила номер 4299, с официальной площадью 100 единиц, 1 декабря произвела новую вспышку высшего класса X. При этом при прошлом прохождении мимо Земли эта группа произвела пять таких вспышек, имея площадь 1100.
В то же время крупнейший в году комплекс пятен с площадью 1600, который тоже сформировался на севере звезды, за первый день декабря отметился только одной слабой вспышкой класса C, передает Telegram-канал лаборатории.
Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали вспышку класса Х. Энергия вспышки составила Х1,95 балла, а пик наблюдался в 05:49. По словам ученых ИКИ РАН, происходящее можно назвать «полным безумием» для науки, поскольку последние пару месяцев вся необычно высокая активность звезды исходит из одного и того же участка.