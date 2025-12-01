ЦСКА по буллитам проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

В основное время в составе гостей отличились Джек Родуолд (5-я минута) и Александр Жаровский (37), у ЦСКА шайбами отметились Денис Гурьянов (43) и Прохор Полтапов (47). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.
Это третье поражение армейцев в четырёх последних матчах, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе после 32 игр 32 очка. «Салават Юлаев» после 31 игры занимает седьмую строчку на Востоке, набрав 29 очков.
Ранее Life.ru рассказывал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 909-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», которую «Вашингтон» выиграл со счётом 4:1.
