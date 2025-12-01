Ричмонд
ЦСКА по буллитам проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в столице РФ и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Источник: Life.ru

В основное время в составе гостей отличились Джек Родуолд (5-я минута) и Александр Жаровский (37), у ЦСКА шайбами отметились Денис Гурьянов (43) и Прохор Полтапов (47). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.

Это третье поражение армейцев в четырёх последних матчах, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе после 32 игр 32 очка. «Салават Юлаев» после 31 игры занимает седьмую строчку на Востоке, набрав 29 очков.

Ранее Life.ru рассказывал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 909-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», которую «Вашингтон» выиграл со счётом 4:1.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.