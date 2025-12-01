Из ЯНАО в Волноваху отправили почти полтысячи коробок с новогодними подарками

Большая часть груза предназначена для семей с детьми в трудной жизненной ситуации, а также для школ, детских садов, домов культуры и других социальных учреждений — в него вошли зимняя одежда, бытовая техника, канцтовары, материалы для ремонта и новогодние подарки. Особую партию составили посылки от салехардских детей с письмами, открытками, сладостями и сувенирами, а также личные послания и угощения от жителей города.