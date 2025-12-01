Температурный рекорд 19-го века побили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 декабря 2025 года установлен очередной температурный рекорд. Минувший понедельник стал самым теплым за многовековую историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».