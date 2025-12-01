Температурный рекорд 19-го века побили в Екатеринбурге

Прошлый рекорд был установлен в 1897 году.
В Екатеринбурге 1 декабря 2025 года установлен очередной температурный рекорд. Минувший понедельник стал самым теплым за многовековую историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: 1.8 (+11.9 к норме) — самый теплый день 1 декабря, как минимум, с 1881 года», — сообщил Пулин. Рекорд держался с 19-го века.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1897 году, когда среднесуточный показатель составил +1,4 градуса. Таким образом, новый максимум превысил историческое значение на 0,4 градуса.