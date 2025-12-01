Фанаты «Ниццы» напали на игроков команды у базы после череды поражений

По информации издания Foot Mercato, около 400 фанатов собрались на базе клуба. Одному из них разрешили подняться в автобус с игроками, где он потребовал от футболистов выйти, угрожая расправой. После выхода игроки подверглись сначала словесным оскорблениям, а затем и физическим воздействием. Особенно пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога: десятки болельщиков наносили им удары, пинали и плевали в них.
После инцидента фанаты заявили в социальных сетях, что оба игрока больше не должны выступать за «Ниццу». Команда находится в глубоком кризисе, проиграв шесть матчей подряд, занимая 10-е место в Лиге 1 и последнее — в группе Лиги Европы без набранных очков.
Ранее Life.ru рассказывал, что после победы ФК «Спартак» над ПФК ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-лиги со счётом 1:0 болельщики красно-белых избили одного из фанатов в шарфе армейцев у стадиона «Лукойл-Арена». По итогам разбирательств были задержаны 95 человек, включая троих участников драки, которую удалось раскрыть благодаря системе идентификации болельщиков. Спровоцировавший конфликт фанат ЦСКА приговорён судом к 5 суткам ареста и трёхлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий.
