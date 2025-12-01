Фанаты «Ниццы» напали на игроков команды у базы после череды поражений

По информации издания Foot Mercato, около 400 фанатов собрались на базе клуба. Одному из них разрешили подняться в автобус с игроками, где он потребовал от футболистов выйти, угрожая расправой. После выхода игроки подверглись сначала словесным оскорблениям, а затем и физическим воздействием. Особенно пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога: десятки болельщиков наносили им удары, пинали и плевали в них.