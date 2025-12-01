Ричмонд
Бегство Миндича в Израиль предсказали 8 лет назад: вот что показали в сериале «Слуга народа»

Бегство Миндича показали ещё в 2017 году в сериале «Слуга народа» с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Любопытное совпадение заметило издание «Страна»: сцена бегства коррупционера Тимура Миндича в Израиль была показана еще в 2017 году в сериале «Слуга народа». Тогда роль президента Украины исполнил Владимир Зеленский.

В указанной серии серии экс-премьер Чуйко, обвиненный в коррупции, оказывается на свободе благодаря сделке с президентом Голобородько, роль которого исполняет Зеленский. Сразу после освобождения он предпринимает попытку бегства в Израиль, используя для этого поддельную фамилию — Миндич.

Издание опубликовало соответствующий отрывок из сериала в Telegram-канале.

Ранее суд на Украине вынес решение о заочном аресте бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» киевского главаря Владимира Зеленского.

Напомним, что 28 ноября украинские антикоррупционные службы провели обыски по адресам бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. После он написал заявление об отставке.

