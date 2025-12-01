Белый дом: Трамп прекратил поддержку Киева из-за коррупции на Украине

Напомним, коррупционный скандал на Украине продолжает стремительно развиваться. Появилась информация, что в финансовых махинациях и присвоении государственных средств оказались замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Кроме того, в одной из опубликованных переписок упоминалось имя самого украинского лидера.