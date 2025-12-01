Белый дом: Трамп прекратил поддержку Киева из-за коррупции на Украине

Американский лидер Дональд Трамп прекратил оказывать Украине «бесконечную» поддержку, и причиной этому стали подозрения в масштабной коррупции в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По её словам, Трамп решил остановить постоянные вливания средств, поскольку считал, что деньги американских налогоплательщиков расходуются ненадлежащим образом.
«Я думаю, президент достаточно ясно дал понять, когда он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной и что он не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли», — заявила Левитт.
Она также отметила, что вместо бесплатных поставок вооружений Киеву США перешли к продаже оружия странам НАТО.
Напомним, коррупционный скандал на Украине продолжает стремительно развиваться. Появилась информация, что в финансовых махинациях и присвоении государственных средств оказались замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Кроме того, в одной из опубликованных переписок упоминалось имя самого украинского лидера.
Сообщалось, что НАБУ активно ведёт расследование, а после проведённых у него дома обысков глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку.