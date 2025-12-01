В Белом доме назвали причину прекращения Трампом «бесконечной помощи» Киеву

— Он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной, и он не хочет, чтобы налоговые доллары граждан США использовались ненадлежащим образом. Поэтому президент остановил бесконечные чеки, которые предыдущая администрация выписывала для финансирования Украины, — заявила она на брифинге, передают «Известия».