В Белом доме назвали причину прекращения Трампом «бесконечной помощи» Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратил поддержку киевского режима, потому что был уверен в злоупотреблении деньгами американских налогоплательщиков. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
— Он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной, и он не хочет, чтобы налоговые доллары граждан США использовались ненадлежащим образом. Поэтому президент остановил бесконечные чеки, которые предыдущая администрация выписывала для финансирования Украины, — заявила она на брифинге, передают «Известия».
28 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как антикоррупционные ведомства Украины пришли к нему с обыском.
Позже украинский лидер подписал указ о снятии Ермака с должности.
У главы офиса Зеленского прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.