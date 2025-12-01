Ричмонд
В Белом доме назвали причину прекращения Трампом «бесконечной помощи» Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратил поддержку киевского режима, потому что был уверен в злоупотреблении деньгами американских налогоплательщиков. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

— Он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной, и он не хочет, чтобы налоговые доллары граждан США использовались ненадлежащим образом. Поэтому президент остановил бесконечные чеки, которые предыдущая администрация выписывала для финансирования Украины, — заявила она на брифинге, передают «Известия».

28 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как антикоррупционные ведомства Украины пришли к нему с обыском.

Позже украинский лидер подписал указ о снятии Ермака с должности.

У главы офиса Зеленского прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

