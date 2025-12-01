Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый российский серийный электромобиль: сколько стоит «Атом»

Стоимость электромобиля «Атом» составит 3,9 млн рублей без господдержки.

Источник: Комсомольская правда

Электромобиль «Атом» можно будет приобрести за 3 млн рублей благодаря господдержке в рамках программы предзаказа. Об этом сообщил производитель для ТАСС.

Представители компании заявили, что, хотя официальная цена ещё не объявлялась, в ближайшее время участники программы «Хочу “Атом”» получат предложение с фиксацией цены ниже 3 млн рублей (с учетом господдержки) и особыми условиями по гарантии и обслуживанию.

Цена электрокара «Атом» без учета господдержки составляет 3,9 млн рублей, следует из информации на сайте компании.

Габариты электромобиля «Атом» схожи с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина 3995 мм и ширина 1780 мм. Дорожный просвет в 170 мм дополняется опцией установки колёсных дисков диаметром 17−19 дюймов. Шасси построено на полностью независимой подвеске: спереди используется стойка Макферсона, а сзади — многорычажная схема.