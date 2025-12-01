Первый российский серийный электромобиль: сколько стоит «Атом»

Представители компании заявили, что, хотя официальная цена ещё не объявлялась, в ближайшее время участники программы «Хочу “Атом”» получат предложение с фиксацией цены ниже 3 млн рублей (с учетом господдержки) и особыми условиями по гарантии и обслуживанию.