Собчак заявила, что для нее честь работать вместе с Ургантом

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщения прессы о том, что телеведущий Иван Ургант эмигрировал и начал приезжать в РФ только на заработки.
Она разместила в соцсети скриншот публикации, где написано, что она вместе с шоуменом ведет корпоративы в Москве.
— Ранее СМИ писали, что Ургант не живет в России на постоянной основе, лишь иногда приезжая на заработки, — сказано в посте.
— Как же я люблю эти формулировки «ранее СМИ писали». Примерно, как «ранее на заборе было написано», — ответила на публикацию телеведущая в своем Telegram-канале.
Она назвала Урганта прекрасным и остроумнейшим ведущим и отметила, что для нее честь работать вместе с ним.
В октябре Иван Ургант анонсировал концерты в Дубае и Лимасоле в конце декабря. За них он может получить несколько миллионов рублей. Мероприятия пройдут 27 и 29 декабря. Телеведущий представит программу в формате телепередачи «Вечерний Ургант». За свое выступление он хочет получить около 10 миллионов рублей. Кроме того, в мероприятии примут участие актриса и телеведущая Алла Михеева и юморист Александр Гудков.