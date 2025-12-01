Собчак заявила, что для нее честь работать вместе с Ургантом

В октябре Иван Ургант анонсировал концерты в Дубае и Лимасоле в конце декабря. За них он может получить несколько миллионов рублей. Мероприятия пройдут 27 и 29 декабря. Телеведущий представит программу в формате телепередачи «Вечерний Ургант». За свое выступление он хочет получить около 10 миллионов рублей. Кроме того, в мероприятии примут участие актриса и телеведущая Алла Михеева и юморист Александр Гудков.