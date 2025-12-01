Отказавшийся от звания чемпиона мира Усик заявил, что продолжит карьеру

Боксёр Александр Усик рассказал, что продолжит карьеру после отказа от звания абсолютного чемпиона мира, комментарий прозвучал в эфире YouTube.
По его словам, он планирует продолжать боксировать. Усик отметил, что его первым возможным соперником станет бывший чемпион Деонтей Уайлдер. Боксёр рассказал, что переговоры ещё не ведутся, при этом инициатива «обсуждается с его командой».
Напомним, в июле Всемирная боксёрская организация обязала украинского боксёра Александра Усика провести бой с претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии, предоставив на переговоры 30 дней. Команда спортсмена запросила 90 дней отсрочки якобы из-за травмы спины. При этом в соцсетях появились кадры, на которых Усик танцует и играет в футбол. WBO начала расследование.
Напомним, в ноябре Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Во Всемирную боксёрскую организацию поступило официальное уведомление от его команды.
Ранее сообщалось, что Усик после отказа от титула чемпиона мира выступил с обращением.