«Полный разброд среди депутатов»: в Раде не смогли принять проект госбюджета

Сторонники Зеленского в Раде не смогли согласовать проект госбюджета.

Источник: Комсомольская правда

Принятие бюджета Украины на 2026 год в Верховной раде сорвалось из-за разногласий среди депутатов, лояльных Владимиру Зеленскому. Об этом информирует агентство РБК-Украина, ссылаясь на парламентские источники.

«Вопрос не согласовали. Полный разброд среди депутатов», — пишет агентство.

По его информации, проект бюджета не получает однозначной поддержки: лишь часть депутатов выступает «за», в то время как большинство выдвигает встречные условия.

По информации главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласа, у Киева нет денег, чтобы платить зарплаты военным. Бюджет Украины практически на нуле.

Киевские власти переживают, кажется, худший период в истории страны. Как подчеркивало издание The Washington Post, Владимир Зеленский оказался в центре многопланового политического кризиса.

При этом украинский депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что чиновники Верховной рады помогут очистить власть Украины от влияния уволенного Андрея Ермака.