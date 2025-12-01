Принятие бюджета Украины на 2026 год в Верховной раде сорвалось из-за разногласий среди депутатов, лояльных Владимиру Зеленскому. Об этом информирует агентство РБК-Украина, ссылаясь на парламентские источники.
«Вопрос не согласовали. Полный разброд среди депутатов», — пишет агентство.
По его информации, проект бюджета не получает однозначной поддержки: лишь часть депутатов выступает «за», в то время как большинство выдвигает встречные условия.
По информации главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласа, у Киева нет денег, чтобы платить зарплаты военным. Бюджет Украины практически на нуле.
Киевские власти переживают, кажется, худший период в истории страны. Как подчеркивало издание The Washington Post, Владимир Зеленский оказался в центре многопланового политического кризиса.
При этом украинский депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что чиновники Верховной рады помогут очистить власть Украины от влияния уволенного Андрея Ермака.