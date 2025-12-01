Британского туриста унесло в море на Пхукете на глазах супруги

В тот день вдали от берега оказались трое туристов. Двоих из них местные жители вытащили сразу, а британца не увидели. Позже отдыхающие выловили его тело и доставили на берег, где провели сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина не пришел в себя, врачи констатировали его смерть, передает Lenta.ru.