Британского туриста унесло в море на Пхукете на глазах супруги

Отдыхавшего в Таиланде с женой туриста из Британии унесло в море обратным течением. Об этом сообщило издание The Sun.
Трагедия произошла на Пхукете. 37-летний мужчина и его супруга отдыхали на курорте в Патонге. 29 ноября пара отправилась на пляж Фридом-Бич. Во время купания турист оказался среди сильных волн, которые утащили его далеко от берега. В итоге он ушел под воду на глазах у жены.
В тот день вдали от берега оказались трое туристов. Двоих из них местные жители вытащили сразу, а британца не увидели. Позже отдыхающие выловили его тело и доставили на берег, где провели сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина не пришел в себя, врачи констатировали его смерть, передает Lenta.ru.
Российский пенсионер был обнаружен своей спутницей мертвым на пляже Патонга в Таиланде. Предположительно, его накрыла сильная волна. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Shot.
69-летний мужчина вместе с 47-летней спутницей Натальей отдыхал в Таиланде с октября, планируя остаться там до середины декабря.