Что можно и нельзя делать в Авдеев день 2 декабря, который называют Радитель

Православная церковь 2 декабря вспоминает святого Авдия. В народе принято отмечать Авдеев день. Есть еще одно название — Радитель. Оно связано с тем, что святой был покровителем семейного счастья.
Что нельзя делать 2 декабря.
Не рекомендуется открывать форточки. Считалось, что через них могут залететь темные силы. Запрещено ходить в гости. Не следует выбрасывать остатки еды. Предки верили, что это может грозить финансовыми проблемами.
Что можно делать 2 декабря.
По традиции, 2 декабря было проводить день с родными и близкими. Кроме того, устраивали чаепития, ставили на стол постную выпечку.
Согласно приметам, ветер и сильный снег 2 декабря указывают про холодную зиму и позднюю весну. В том случае, если ясное небо, то ждали морозов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.
Ранее мы писали, что белорус получил рекордную жировку 1624,35 рубля за однокомнатную квартиру.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.