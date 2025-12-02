Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Авдеев день 2 декабря, который называют Радитель

Собрали приметы и запреты на 2 декабря, когда отмечают Авдеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 декабря вспоминает святого Авдия. В народе принято отмечать Авдеев день. Есть еще одно название — Радитель. Оно связано с тем, что святой был покровителем семейного счастья.

Что нельзя делать 2 декабря.

Не рекомендуется открывать форточки. Считалось, что через них могут залететь темные силы. Запрещено ходить в гости. Не следует выбрасывать остатки еды. Предки верили, что это может грозить финансовыми проблемами.

Что можно делать 2 декабря.

По традиции, 2 декабря было проводить день с родными и близкими. Кроме того, устраивали чаепития, ставили на стол постную выпечку.

Согласно приметам, ветер и сильный снег 2 декабря указывают про холодную зиму и позднюю весну. В том случае, если ясное небо, то ждали морозов.

