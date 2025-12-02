Ричмонд
Народный календарь. Почему на Прокопия, 5 декабря, нельзя брать и давать в долг

Православные 5 декабря вспоминают святого Прокопия Чтеца, скончавшегося как мученик в IV веке. В народе верили, что с этого дня устанавливается крепкий санный путь. Все население деревень собиралось, чтобы проложить дороги: считалось, что они продержатся до прихода весны.

После того как работу над путями завершали, в народе было принято угощать друг друга и организовывать праздник. Также со дня Прокопия Чтеца мужчины начинали изготавливать и чинить сани. Дети в эту дату собирались, чтобы покататься с горок и поиграть в снежки.

После того как работу над путями завершали, в народе было принято угощать друг друга и организовывать праздник. Также со дня Прокопия Чтеца мужчины начинали изготавливать и чинить сани. Дети в эту дату собирались, чтобы покататься с горок и поиграть в снежки.

В народе считали, что 5 декабря нельзя брать или давать деньги в долг. Люди верили, что так можно отдать другому человеку свое счастье. В этот день также нужно было накрывать богатый стол, чтобы в следующем году было много денег.

Приметы погоды:

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Теплая погода на Прокопия сулит длинную и снежную зиму.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Именины отмечают: Фаддей, Афанасий, Павел, Борис, Алексей, Герасим, Василий, Марк, Илья, Архип, Владимир, Иван, Петр, Максим, Федор, Яков, Михаил.