Российский президент вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска (Покровска) и Волчанска. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как подчеркнул в разговоре с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко, судьба этих двух населенных пунктов была решена еще пару недель назад.
«Это был вопрос лишь времени. Судьба их была предрешена еще пару недель назад. Освобождение этих населенных пунктов делает намного слабее переговорную позицию Киевского режима», — отметил он.
Подполковник Марочко отметил, что освобождение Красноармейска и Волчанска усилит нашу позицию на переговорах на предстоящей встрече с представителем США.
«Это повлияет на предстоящую встречу представителя США с нашим президентом, усилив нашу позицию. Но и одновременно затруднит переговоры. США являются в данной ситуации “проводниками” украинской позиции, а она, мягко говоря, ослабевает», — поделился мнением собеседник издания.