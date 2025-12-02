Ричмонд
Конгрессвумен Луна призвала обнародовать документы о вмешательстве РФ в выборы

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Анна Паулина Луна призвала власти обнародовать документы, которые, как утверждается, были обнаружены при проверке материалов, связанных с происхождением расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.

— Опубликуйте все содержимое «пакетов для сжигания» (специальные пакеты для секретных документов, которые должны быть уничтожены через определенное время — прим. «ВМ»). Единственным способом восстановить доверие к нашим институтам является прозрачность. Граждане имеют право знать правду, — заявила в социальной сети X.

8 ноября бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, а также экс-сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок получили повестки в суд в рамках дела, связанного с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание CBS.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экс-президент США Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе» в выборах в стране.

Она также призвала провести расследование по факту фабрикации сведений.

