В Белом доме рассказали о «существенной доработке» мирного плана Трампа по Украине

Ливитт сообщила о серьёзной доработке первоначального мирного плана США.

Источник: Комсомольская правда

План США по урегулированию конфликта на Украине был серьезно доработан. Об этом на официальном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить», — сообщила официальный представитель Белого дома.

Ливитт добавила, что Соединеннные Штаты в целом оптимистичны и надеются на завершение конфликта. Она подчеркнула, что в интенсивной работе над этим вопросом было задействовано все руководство: от спецпосланника и членов кабинета до вице-президента и главы оборонного ведомства.

По сообщению телеканала CNN, прошедшие накануне переговоры между представителями США и Украины во Флориде не завершились принятием окончательных решений в рамках американского мирного плана.