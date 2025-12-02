В Белом доме рассказали о «существенной доработке» мирного плана Трампа по Украине

План США по урегулированию конфликта на Украине был серьезно доработан. Об этом на официальном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить», — сообщила официальный представитель Белого дома.
Ливитт добавила, что Соединеннные Штаты в целом оптимистичны и надеются на завершение конфликта. Она подчеркнула, что в интенсивной работе над этим вопросом было задействовано все руководство: от спецпосланника и членов кабинета до вице-президента и главы оборонного ведомства.
По сообщению телеканала CNN, прошедшие накануне переговоры между представителями США и Украины во Флориде не завершились принятием окончательных решений в рамках американского мирного плана.