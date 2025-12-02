Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила официальные предостережения трём российским высшим учебным заведениям.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила официальные предостережения трём российским высшим учебным заведениям. В список вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.

В пресс-службе ведомства пояснили, что предостережения касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Университетам предложено принять меры для обеспечения их соблюдения в рамках федерального государственного контроля.

Информация о данных мерах надзора размещена в открытом доступе — в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.