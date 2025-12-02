С 2 декабря пенсионерам грозят пени за просрочку платежей. Как узнать о долге, получить льготы и избежать переплаты

— Чтобы избежать проблем, нужно проверить, за какое имущество вам начислили налоги. Несмотря на автоматизацию процесса начисления, довольно часто в нашей практике мы сталкиваемся с ошибками. Одна из основных ошибок — налоговая не учла налоговые льготы. Особенно это актуально для людей, ставших льготниками впервые, то есть предпенсионеров. Если человек стал предпенсионером только в 2025 году, то получит налоговые льготы он только в следующем. Если раньше, то обязательно проверьте, предоставлены ли вам льготы по налогу на имущество, налогу на землю, — пояснила Янина Привалова.