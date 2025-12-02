С 2 декабря пенсионерам грозят пени за просрочку платежей. Как узнать о долге, получить льготы и избежать переплаты

За просрочку каких платежей начнут начислять пени с 2 декабря.
1 декабря истёк срок уплаты имущественных налогов. В частности, до этой даты нужно было оплатить налог на банковские вклады и недвижимость. Пенсионеры хоть и имеют целый ряд льгот, но автоматически от уплаты налогов не освобождаются. Льготы распространяются лишь на определённое имущество.
— Владельцам недвижимости, транспортных средств и земельных участков, не оплатившим налоги в установленный срок, будут начислены пени с 2 декабря 2025 года. Пеня начисляется каждый день с момента просрочки и до полного погашения суммы. Размер её зависит от ключевой ставки Центрального банка, действовавшей в день возникновения задолженности, — пояснили в Федеральной налоговой службе.
В ФНС предупредили, что если налог не будет оплачен в течение трёх месяцев после окончания срока уплаты, то должнику будет направлено требование об уплате долга. Если и тогда не оплатить счёт, то будет инициировано взыскание задолженности с банковских счетов.
— С 2 декабря каждая тысяча рублей всей совокупности этих неуплаченных налогов будет увеличиваться на 55 копеек пени в день. Многие забывают, что для взыскания налогов с физических лиц теперь не нужно решение суда. Должники рискуют получить новогодний подарок в виде списания денежных средств с их карт в счёт уплаты долга по налогам и пени. Важно учесть, что списание налогов может производиться и с карт, на которые поступают пенсионные выплаты, — рассказала руководитель бухгалтерского бизнес-бюро «ПедантЪ» Янина Привалова.
Как избежать просрочки и узнать, учла ли налоговая льготы пенсионерам.
Пенсионерам положен целый ряд налоговых льгот, но возможны ситуации, когда их ошибочно не учли. Особенно внимательными нужно быть предпенсионерам.
В ФНС пояснили, что предпенсионный возраст начинается за пять лет до предполагаемого выхода на страховую пенсию по старости или другую пенсию, назначаемую досрочно. В 2025 году предпенсионерами считаются мужчины, которые родились с 1963 по 1965 год, и женщины, родившиеся с 1968 по 1970 год.
— Чтобы избежать проблем, нужно проверить, за какое имущество вам начислили налоги. Несмотря на автоматизацию процесса начисления, довольно часто в нашей практике мы сталкиваемся с ошибками. Одна из основных ошибок — налоговая не учла налоговые льготы. Особенно это актуально для людей, ставших льготниками впервые, то есть предпенсионеров. Если человек стал предпенсионером только в 2025 году, то получит налоговые льготы он только в следующем. Если раньше, то обязательно проверьте, предоставлены ли вам льготы по налогу на имущество, налогу на землю, — пояснила Янина Привалова.
Она отметила, что налога на имущество по одному из объектов недвижимости у пенсионера и предпенсионера быть не должно. Налоговая база по земельному налогу должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка по выбору. Несмотря на то что налоговая в автоматическом режиме получает данные о статусе пенсионера или предпенсионера, всё равно встречаются неточности.
Ещё одна вероятная ошибка — налоговая неверно выбрала объект налогообложения для получения льгот. По закону налогоплательщик самостоятельно заявляет в налоговый орган о том, по какому из своих объектов он желает уменьшить или вовсе не платить налог. Если же этого не сделать, то налоговая сама выберет объект с самой большой налоговой суммой и предоставит льготу. Если вы не согласны с этим, то нужно обязательно подать соответствующее заявление.
— Есть и риск того, что налоговая неверно определила ваш доход по банковским вкладам и по совокупности всех доходов за 2024 год, не применила налоговые вычеты и льготы. Для исправления этой ошибки нужно самостоятельно подать декларацию о доходах за 2024 год, скорректировав доход на суммы вычетов и льгот, которые вам положены. Помните, что внимательный и законопослушный налогоплательщик платит меньше налогов и совсем не платит пени, штрафы, — добавила Янина Привалова.