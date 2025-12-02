Путин: инициатива находится в руках ВС РФ на всей линии соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится в руках Вооружённых сил Российской Федерации на всей линии соприкосновения.
«Что касается группировок “Центр”, “Восток”, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших Вооружённых сил», — сказал он в ходе посещения одного из пунктов управления объединённой группировки войск.
Путин подчеркнул, что ВС РФ удерживают инициативу в зоне СВО. Он отметил, что российские военные наращивают давление по всей линии соприкосновения.
«В целом мы наблюдаем, что войска объединённой группировки наращивают давление по всей линии фронта», — заявил президент РФ.
Российский лидер уточнил, что успехи в Красноармейске в ДНР обеспечат поступательное решение всех задач. Он поблагодарил группировку войск «Центр» за результаты работы в Красноармейске.
Кроме того, Путин отметил темпы продвижения группировки войск «Восток», подчеркнув, что военнослужащие подошли к городу Гуляйполе.
«Что касается группировки “Восток”, то знаю, какими темпами ваши войска движутся в заданном направлении, подошли к городу Гуляйполе», — сказал президент.
Говоря об обеспечении войск, Путин заявил, что российские военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым к зиме.
«Не будем забывать, что подходит зимний период, надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — подчеркнул он, а также призвал командование группировок войск продолжить выполнение задач специальной военной операции.
«Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — заявил Путин.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где заслушал доклады.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили об освобождении Красноармейска в ДНР, а также Волчанска.