Тюменская область получила звание самого креативного региона страны

В Тюменской области сформированы профессиональные сообщества, функционирует первый в стране клуб креативных продюсеров. Также в регионе создан креативный квартал на улице Дзержинского, который стал центром притяжения для людей, идей и новых проектов. Власти региона продолжат создавать условия для роста креативных индустрий.