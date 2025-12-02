Минувший ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет

Ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет. По данным специалистов, в ноябре 2025 года в краевом центре выпало почти две месячные нормы осадков, а на ряде метеостанций Прикамья зафиксированы аномально высокие значения. Об этом сообщили в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центр).