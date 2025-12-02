Минувший ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет

Осадки не прекращались почти весь месяц.
Ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет. По данным специалистов, в ноябре 2025 года в краевом центре выпало почти две месячные нормы осадков, а на ряде метеостанций Прикамья зафиксированы аномально высокие значения. Об этом сообщили в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центр).
«В Перми в ноябре выпало 99 мм осадков. Ноябрь стал самым влажным более чем за 100 лет — с 1922 года», — сообщили в ГИС-центре. Рекордные показатели связаны с устойчивым притоком теплого и влажного воздуха и активной циклонической деятельностью.
Осадки в регионе начались 5 ноября и практически не прекращались до конца месяца. Они выпадали в разных вариантах: в виде дождя, снега, переохлажденного дождя и мороси. Серия оттепелей приводила к тому, что снежный покров несколько раз устанавливался и сходил.
По информации ГИС-центра, за месяц на нескольких метеостанциях Прикамья выпало более 100 мм осадков. В Ныробе зафиксировали 141 мм, в Вае — 132 мм, в Чердыни — 137 мм, в Бисере — 140 мм, в Губахе — 129 мм, в Октябрьском — 101 мм.