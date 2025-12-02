Обещали и взяли: как ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск

Помимо военной составляющей, освобождение этих городов несет глубокий моральный смысл. Джерелиевский напомнил трагическую историю: «Волчанск, как и Купянск, находились под нашим контролем в начале специальной военной операции, но осенью 2022 года войска РФ были вынуждены их оставить. После этого там произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер».