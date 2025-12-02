Ключевые укрепрайоны ВСУ — Красноармейск (Покровск) и Волчанск освобождены российскими военными. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как развивался финальный штурм «фортеций», каково положение окруженных группировок ВСУ и что ждет фронт дальше — в нашем материале.
Волчанск: финальная стадия зачистки и «мини-котлы».
По словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, оборона противника еще в начале ноября потеряла целостность и стала носить очаговый характер.
«В Волчанске было сформировано значительное количество мини-котлов. Оборона противника носила очаговый характер, и боевики ВСУ могут находиться в окружении небольшими группами», — констатировал эксперт.
Важнейшим достижением стал захват стратегически важной высоты — городского элеватора.
«После этого освобождение города стало более динамичным», — отметил Джерелиевский.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин сообщил, что на 27 ноября Волчанск был взят под контроль на 90−95%. «В городе идет тщательная зачистка. Мы выковыриваем разрозненные группы противника из уцелевших и разрушенных зданий», — пояснил он.
Судьба брошенных: плен или смерть.
Для оставшихся в окрестностях освобождённых городов боевиков ВСУ ситуация стала критической. Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что командование ВСУ бросило часть группировки в районе Волчанска, не дав команды на отход.
«Этой брошенной группировке ВСУ предоставлено право принимать решение о своем будущем. Боевики должны принять решение сражаться до последнего украинца либо сдаться в плен», — отметил генерал.
Источники в силовых структурах раскрывают шокирующие детали: за отход с позиций или попытку сдаться командиры ВСУ приговаривают своих военных к смерти. На этом фоне российские силы предлагают единственный разумный шанс сохранить жизнь — сложить оружие. «Часть боевиков ВСУ сдается в плен, понимая бессмысленность продолжения сопротивления», — добавил Джерелиевский.
Стратегическое значение: путь на Харьков открыт.
Освобождение этих двух городов- «фортеций» имеет ключевое военное и политическое значение.
«Покровск и Волчанск неприятель превратил в так называемые “фортеции” и таким образом в некоторой степени сковывал движение наших войск, мешал реализации задачи… организовать санитарную зону безопасности. Освободив эти города, российская армия будет динамичнее продвигаться вперед», — подчеркнул Джерелиевский.
Эксперт отметил, что с падением этих узлов обороны путь на Харьков становится более открытым.
«По сути, ВС РФ выходят на Харьков, и впереди нет более укрепленных городов, чем Купянск и Волчанск», — обозначил эксперт.
Моральная победа и восстановление справедливости.
Помимо военной составляющей, освобождение этих городов несет глубокий моральный смысл. Джерелиевский напомнил трагическую историю: «Волчанск, как и Купянск, находились под нашим контролем в начале специальной военной операции, но осенью 2022 года войска РФ были вынуждены их оставить. После этого там произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер».
«Поэтому освобождение Волчанска является очень важным с моральной точки зрения, с точки зрения торжества справедливости. Также это будет психологическим ударом для неприятеля», — подытожил эксперт.
Паника на Западе и агония киевского режима.
Успехи российской армии кардинально меняют всю оперативную обстановку и вызывают отчаяние у противника. Генерал-майор Сергей Липовой заявил: «Чем выше результат нашей армии, тем более паническое настроение в Европе и настроение, близкое к катастрофическому у киевского режима».
«На сегодняшний день мы видим, как усиленно начали Америка и Европа суетиться по поводу того, что подготовили план мирного решения конфликта… Это все говорит о ситуации, близкой к 45-му году в Берлине… Все признаки говорят о том, что положение киевского режима катастрофическое», — резюмировал Липовой.