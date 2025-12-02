Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве РФ считают, что Париж пытается сорвать мирное урегулирование

Действия Парижа сводятся к тому, чтобы подталкивать украинскую сторону к продолжению конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В посольстве РФ во Франции сообщили, что Париж стремится помешать начавшемуся мирному урегулированию украинского конфликта.

«Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей», — объяснили в посольстве в разговоре с «Известиями».

Как подчеркнули в российском посольстве, действия Парижа сводятся к тому, чтобы подталкивать украинскую сторону к продолжению конфликта. При этом французская сторона не проявляет инициативы для диалога с российским диппредставительством по вопросам мирного плана.

При этом Journal du Dimanche писал, что на фоне усиленных военных приготовлений во Франци местные военные боятся отправки на Украину.