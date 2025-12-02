В посольстве РФ во Франции сообщили, что Париж стремится помешать начавшемуся мирному урегулированию украинского конфликта.
«Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей», — объяснили в посольстве в разговоре с «Известиями».
Как подчеркнули в российском посольстве, действия Парижа сводятся к тому, чтобы подталкивать украинскую сторону к продолжению конфликта. При этом французская сторона не проявляет инициативы для диалога с российским диппредставительством по вопросам мирного плана.
При этом Journal du Dimanche писал, что на фоне усиленных военных приготовлений во Франци местные военные боятся отправки на Украину.