Екатеринбуржец вышел на Кольцовский тракт и пошел на поток машин. Видео

В Екатеринбурге неизвестный мужчина вышел на Кольцовский тракт вечером и пошел по встречной полосе. Один из водителей успел заметить прохожего и чудом его не сбил. С какой целью неизвестный вышел на скоростную дорогу, неизвестно. Об этом рассказал один из водителей.