Левитт: Изначальный мирный план Штатов по Украине подвергся серьезной доработке

Пункты плана Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта подверглись серьезной доработке. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
— Мы изложили все положения на бумаге. Они были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить, — заявила она журналистам на брифинге.
По ее словам, Штаты в целом «испытывают оптимизм и надеются, что этот конфликт наконец-то закончится».
— Весь аппарат президента, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и самого президента Дональда Трампа, а также главу Пентагона Пита Хегсета, очень много работал над этим, — отметила Левитт, передает РБК.
Вопрос гарантий безопасности для Киева не решили во время переговоров делегаций США и Украины во Флориде. Об этом 30 ноября сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Также во время переговоров обсуждалась возможность «обмена» территориями между РФ и Украиной.
Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.