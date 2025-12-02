Ричмонд
В шести регионах России объявлена беспилотная опасность

Ряд регионов ввел беспилотную опасность.

На территориях Республики Дагестан, Воронежской области, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Липецкой и Курской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Об этом жителей предупредили губернаторы и МЧС.

«На территориях Республики Дагестан, Воронежской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, Липецкой области объявлена БПЛА опасность. В Воронежской и Курских областях силы ПВО приведены в состояние полной готовности для отражения возможных атак. Укройтесь в помещениях без окон, не приближайтесь к окнам, а при нахождении на улице направляйтесь в ближайшее укрытие. Запрещено приближаться к обломкам БПЛА, вести фото- и видеосъемку работы средств ПВО», — сообщают МЧС России и администрации регионов.

Жителям рекомендовано следить за официальными оповещениями и в случае необходимости звонить по единому номеру 112. Возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

