Получили всё от России и предали. За что презирают Родину Касаткина, Исинбаева и другие «переобувшиеся» чемпионы

«Одним росчерком пера Австралия получила теннисистку с самым высоким рейтингом за последние годы», — австралийская спортивная пресса довольно потёрла руки, когда этой весной Дарья Касаткина получила ВНЖ страны и право выступать на корте под её флагом. Так бывшая первая ракетка России стала первой ракеткой враждебной страны. Но зря австралийцы радовались. Касаткина уже успела бесславно вылететь в одной восьмой турнира в Чарльстоне. Спорт для неё сейчас не то что не на первом, а даже не на втором и не на третьем месте. У неё появились дела важнее: соответствовать роли влиятельной активистки, продвигать крупный спортивный бренд, а главное — жаловаться на Россию в британской прессе.