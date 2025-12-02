Получили всё от России и предали. За что презирают Родину Касаткина, Исинбаева и другие «переобувшиеся» чемпионы

«Жить в этом шкафу невозможно». Как Касаткина променяла Россию на флаг Австралии.
«Одним росчерком пера Австралия получила теннисистку с самым высоким рейтингом за последние годы», — австралийская спортивная пресса довольно потёрла руки, когда этой весной Дарья Касаткина получила ВНЖ страны и право выступать на корте под её флагом. Так бывшая первая ракетка России стала первой ракеткой враждебной страны. Но зря австралийцы радовались. Касаткина уже успела бесславно вылететь в одной восьмой турнира в Чарльстоне. Спорт для неё сейчас не то что не на первом, а даже не на втором и не на третьем месте. У неё появились дела важнее: соответствовать роли влиятельной активистки, продвигать крупный спортивный бренд, а главное — жаловаться на Россию в британской прессе.
— Жить в этом шкафу невозможно. Это было слишком тяжело, — говорит Касаткина про Россию.
— Теперь Австралия моя родина. Я счастлива представлять её на международной арене. Учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было выбора, — заявила Касаткина.
Она состоит в отношениях с российско-эстонской экс-фигуристкой Натальей Забияко. Пара считает нужным носить одежду тематических расцветок и выкладывать фотографии из личной жизни.
Дарья Касаткина перестала говорить на русским языке на людях, использует только английский. Она называет cпецоперацию «полным кошмаром», призывает российских спортсменов менять гражданство и, конечно же, выражает поддержку Украине, «где у неё очень много друзей».
С 2022 по 2025 год Дарья Касаткина выступала под нейтральным флагом, жила в Дубае и Барселоне. По некоторым данным, у неё и там и там жильё. Тем удивительнее, что в итоге она оказалась австралийкой. Возможно, это не её решение, а результат сделки с Великобританией. Сложно не заметить, что обхаживают её именно британские СМИ.
Исинбаева: От майора России до «женщины мира» с виллой в Испании.
Ph.D. in Pedagogy, Coach PCC ICF, 2OG, 30WR — так на англосаксонский манер теперь представляется в соцсетях бывшая российская легкоатлетка и экс-майор ВС РФ Елена Исинбаева. На русский язык её визитку можно перевести как «кандидат педагогических наук, профессиональный сертифицированный коуч, двукратный олимпийский чемпион и обладатель 30 мировых рекордов». Наверняка ей бы очень хотелось добавить и фразу «почётный член МОК», но не сложилось. Несмотря на все усилия Исинбаевой, включая отречение от России, её уволили из Международного олимпийского комитета летом 2024 года. Но зато позволили спокойно жить в Испании и вести бизнес в Швейцарии. Сейчас спортсменка ниже травы, тише воды. Всё, что надо, она уже сказала.
— Звания, о которых сегодня говорят, именные, так как я не служила в Вооружённых силах РФ. Я женщина мира, я всегда была и останусь ею. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю! Запомните, зависть — это разрушительное чувство, — написала Елена Исинбаева в соцсетях, когда пару лет назад вскрылось, что она может владеть двумя виллами и пентхаусом на острове Тенерифе.
В своём громком заявлении легкоатлетка дала ясно понять, что её присяга — это пустая и ничего не значащая формальность. Она заблаговременно почистила соцсети, удалив все селфи в военной форме и совместные фото с первыми лицами государства. А ведь раньше она была совладельцем фонда, который являлся подрядчиком Военторга и собирал пожертвования на Главный храм Вооружённых сил России в Военно-патриотическом парке «Патриот», оперируя миллиардами.
Сейчас кажется, что Исинбаева давно собиралась покинуть родину. Ещё с середины десятых годов она поддерживает дружеские отношения с принцем Монако Альбером Вторым и владеет женевской табачной компанией совместно с его советником.
Вилла в обмен на Родину. История предательства хоккеиста Задорова.
Воспитанник хоккейного ЦСКА Никита Задоров переехал играть в НХЛ в 2013 году, будучи 18-летним парнем. Сейчас он защитник клуба «Бостон Брюинз». Однако у него русская жена, а в Москве остались жить его и её пожилые родители. Это не помешало ему порвать все связи с Родиной. Сразу после начала спецоперации он отказался выступать за сборную и закрепил вверху профиля в соцсети чёрный квадрат с подписью No war. Позднее выяснилось, что Задоров убеждал поступить так же и других российских игроков НХЛ. Для этого был создан специальный чат.
— Одна группа хоккеистов хотела поговорить о восьми годах и всей этой пропагандистской ерунде. Но другая группа была адекватной, — выдал «адекватный» Задоров.
Сейчас хоккеист раздаёт направо и налево интервью, в которых огрызается на Россию.
— Нормальная жизнь только в демократических странах. А Россия откатилась на 30 лет назад и двигается в сторону Северной Кореи. Людям там приходится жертвовать моральными принципами, чтобы прокормить семьи. Новому поколению надо решать: уехать или остаться в этом болоте. Пока взрываются бомбы, мне противно будет ездить в Россию, — заявил он Юрию Дудю***, добавив, что и в обозримом будущем его возвращение «нецелесообразно».
При этом спортсмен признаётся, что родители не разделяют его взглядов, из-за чего их отношения стали отчуждёнными.
Впрочем, Задоров не горюет. В 2023 году он смог купить за $2 млн 13 соток земли во флоридском посёлке Голден Бич. Сейчас там достраивается особняк. Это место имеет репутацию одного из самых престижных и безопасных во всей Америке. Оно занимает часть берега Атлантического океана, отделённую от материка каналом. На своеобразном острове есть частная полиция, нет высоток, гостиниц и коммерции, только виллы толстосумов. Такая недвижимость продаётся не всем.
У футболиста Савина* ВСУ — сторона добра.
Евгений Савин*— бывший футболист «Амкара» и «Крыльев Советов», привлекавшийся к играм за сборную России. После раннего окончания карьеры он удачно пристроился на российское ТВ, был ведущем на федеральных каналах. Есть старое видео, где он строит из себя патриота и городит, как пустил слезу во время речи Владимира Путина на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако с началом спецоперации Савин* не просто свалил и переобулся. Его ненависть к родине зашкаливает, а статус иноагента и уголовные дела против него абсолютно заслужены.
— Мне неудобно, что я россиянин. Пусть меня возненавидят все спортсмены России, но, если твоя страна убивает детей и ты молчишь, будь готов, что у тебя не будет международных соревнований, потому что мы представители страны — террориста, — заявил Савин*.
Ладно бы он только говорил. Но он ещё и вредит, где может. Так, в интервью Ксении Собчак Савин* признался, что не пустил в эфир своего блога уже отснятый выпуск о мальчике-футболисте из академии Ростова, когда узнал, что его отец в 2014 году пошёл воевать за ДНР.
— А если бы отец воевал за ВСУ? — спросила Собчак. — Это бы не стало проблемой. Это сторона добра, — выдал Савин*.
Как блогер бывший футболист делает всё, чтобы понравиться Западу. Хвалит не только Украину, но и экстремистские движения. Суммарно у него почти 2 млн подписчиков. По заработкам у Савина* всё тоже неплохо. Он президент лимассольского клуба «Красава», играющего в Высшей лиге Кипра. Годовые абонементы на стадион стоят до 250 евро. Прилично может приносить футбольная школа при клубе: месяц обучения стоит до 100 евро. Ещё Савин* не гнушается зарабатывать как амбассадор онлайн-казино. А живёт он в приличном ЖК в городе Пафос.
На родине у Савина* остаются только долги налоговой 12 млн рублей. Свою элитную питерскую квартиру он успел продать.
*Признан в России иностранным агентом.