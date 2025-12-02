Ракета Vega-C вывела на орбиту спутник Республики Корея KOMPSAT-7

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская ракета-носитель Vega-C вывела на орбиту спутник Республики Корея KOMPSAT-7 для наблюдения за Землей. Трансляция велась компанией — оператором космических запусков Arianespace. Об этом сообщает ТАСС.
Запуск был осуществлен в понедельник в 14.21 по местному времени (20.21 по минскому времени) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 576 км. Отделение спутника от ракеты-носителя произошло через 44 минуты после старта.
Спутник KOMPSAT-7 был создан по заказу Корейского института аэрокосмических исследований. Его название расшифровывается как «Корейский многоцелевой спутник», он предназначен в первую очередь для наблюдения за поверхностью Земли и создания снимков в высоком разрешении. Согласно коммюнике, он будет использоваться для удовлетворения государственных и институциональных потребностей Республики Корея. -0-