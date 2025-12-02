Поезд «Сапсан» из Петербурга в Москву задержался более чем на 2 часа: что стало причиной

Поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, задержался из-за технической неисправности. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
«Сегодня, 1 декабря, в 21:18 мск по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки Октябрьской железной дороги был задержан поезд № 785 “Сапсан”, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Москва», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств остановки поезда. Для пассажиров оперативно направили резервный состав, уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее несколько поездов из Санкт Петербурга были вынуждены изменить маршрут из-за пожара на железной дороге в Свердловской области. Там загорелся грузовой состав: на перегоне «Шамары — Кордон» воспламенились две цистерны.