Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе лидеров Евросоюза в переговорах по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 1 декабря, сообщила о прогрессе лидеров Европейского союза в урегулировании ситуации на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж.
— Состоялась хорошая дискуссия с главой Украины, который встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами Европы. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на текущей неделе, — заявила она в социальной сети X.
«Коалиция желающих», в которую входят страны, готовые предоставлять Киеву военную, финансовую, гуманитарную или другую помощь, окончила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена в ближайшие дни обсудить это с Соединенными Штатами. Об этом 1 декабря сообщил Эммануэль Макрон.
Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине этой недели.
По словам Путина, как именно все пройдет, определит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от России войдут глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.