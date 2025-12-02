Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе лидеров Евросоюза в переговорах по Украине

По словам Путина, как именно все пройдет, определит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от России войдут глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.