Путин: командующим ВС России нужно выполнять задачи, строго следуя замыслу СВО

Президент России Владимир Путин поручил командующим группировок войск продолжить выполнение задач в зоне СВО в строгом соответствии с первоначальным замыслом. Об этом сообщил Путин по итогам совещания, которое глава государства провел при посещении пунктов управления объединенной группировки войск.

Все цели СВО должны быть выполнены, заявляет Путин.

«Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал российский лидер на совещании в ходе совещания. Речь шла о текущем ходе боевых действий и реализации уже поставленных задач.

Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. Там ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска. Подробнее, что еще доложили верховному главнокомандующему по обстановке в зоне СВО — в материале URA.RU.