Королевский скандал продолжается: Карл III официально лишил брата Эндрю титулов из-за Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, официально лишился своих последних королевских титулов — членства в ордене Подвязки и Королевском викторианском ордене. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Согласно материалу, поводом для усилий короля отстранить брата от участия в государственных делах стали скандальные контакты последнего с финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее уже сообщалось о действиях короля Карла III по лишению принца Эндрю титулов и выселению из королевской резиденции на фоне истории с Эпштейном. Принц отвергал обвинения в насилии, а его основная обвинительница, Вирджиния Джуффре, в этом году ушла из жизни, покончив с собой.
Среди 20 000 страниц рассекреченных материалов по делу Эпштейна содержится электронная переписка покойного финансиста, где встречается имя президента США Дональда Трампа. Эти документы были опубликованы комитетом по надзору Палаты представителей США.