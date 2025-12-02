От «Бэби» до коллапса воли: Почему Бритни Спирс в 44 года не может побороть своих демонов

В возрасте 8 лет Бритни увидела рекламу о наборе актёров в детский проект канала Disney, но её тогда посчитали слишком юной и отказали. Но во время кастинга она познакомилась с агентом по поиску талантов Нэнси Карсон, которая посоветовала девочке и её маме переехать в Нью-Йорк и поступить в местную профессиональную школу искусств. Мама, Линн, мечтавшая во что бы то ни стало сделать дочку звездой, чтобы выбраться из бедности, согласилась.