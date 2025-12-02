От «Бэби» до коллапса воли: Почему Бритни Спирс в 44 года не может побороть своих демонов

Знакомство с агентом в 8 лет: как начался звёздный путь Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе Мак-Ком американского штата Миссисипи в семье строителя и учительницы. С ранних лет она проявляла склонность к сцене: занималась художественной гимнастикой, пела в церковном хоре, участвовала в местных выступлениях.
В возрасте 8 лет Бритни увидела рекламу о наборе актёров в детский проект канала Disney, но её тогда посчитали слишком юной и отказали. Но во время кастинга она познакомилась с агентом по поиску талантов Нэнси Карсон, которая посоветовала девочке и её маме переехать в Нью-Йорк и поступить в местную профессиональную школу искусств. Мама, Линн, мечтавшая во что бы то ни стало сделать дочку звездой, чтобы выбраться из бедности, согласилась.
Baby One More Time: как песня, от которой отказывались, сделала Бритни мировой звездой.
В 1992 году, после окончания школы искусств, Спирс вновь решила попробовать свои силы в кастинге на канале Disney, и её взяли в шоу «Клуб Микки-Мауса». Здесь она познакомилась с такими будущими звёздами, как Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Райан Гослинг.
После окончания проекта Бритни точно поняла, что хочет остаться в шоу-бизнесе, и решила попытать счастья в сольной карьере.
В 1997—1998 годах Бритни записала демо-кассету, которую разослала нескольким студиям. От большинства она получила отказ, и лишь вице-директор компании A&R Джефф Фенстер разглядел в девушке потенциал и решил заключить с ней соглашение о сотрудничестве. Благодаря его содействию она записала первые песни.
Первый значимый коммерческий успех пришёл в 1999 году, когда вышел её альбом Baby One More Time, ставший одним из самых продаваемых в мире. Уже с этого момента началась трансформация Бритни — из обычной девочки в звезду мирового масштаба.
От «Лолиты» до культового Blackout: как Бритни меняла музыку, оставаясь заложницей имиджа.
Через год после выхода первого альбома Бритни выпустила второй — Oops!… I Did It Again, который не только подтвердил статус Спирс как поп-иконы, но и стал одним из самых продаваемых альбомов десятилетия. Постепенно артистка начала отходить от образа миловидной девочки, формируя более дерзкий и сексуализированный стиль. Этот процесс сопровождался сложным взаимодействием с медиа: любые изменения внешности, манеры поведения и сценические решения вызывали резонанс, становясь частью её публичной истории, тогда как продюсеры требовали поддерживать имидж «Лолиты-девственницы».
В последующие годы Бритни экспериментировала со звучанием, вписываясь в тенденции поп-музыки, где доминировали танцевальные хиты, элементы электронной музыки и всё более сложная хореография. Альбомы Britney (2001), In the Zone (2003), а позже Blackout (2007) показали способность Спирс к музыкальным трансформациям. Особенно важным стал Blackout, записанный в период личных проблем: он со временем приобрёл статус культового, а критики стали называть его одним из самых влиятельных поп-релизов XXI века.
Артистка продолжила выпускать альбомы и в 2010-х, включая Circus, Femme Fatale, Britney Jean и Glory. Каждый из них отражал новую попытку переосмысления себя в условиях медийного давления и творческого поиска. Несмотря на сложности в личной жизни, Бритни демонстрировала устойчивость, регулярно возвращаясь на сцену и адаптируясь к меняющимся музыкальным трендам.
Так Бритни стала символом эпохи, сформировавшей новый тип поп-звезды — артиста, который одновременно является продуктом индустрии и жертвой её механизмов. Её творчество повлияло на целое поколение исполнителей, от Арианы Гранде до Леди Гаги, которые открыто признавали влияние Спирс на их карьеру.
Как отец на 13 лет стал опекуном Бритни Спирс и что она рассказала в суде.
Первые крупные публичные отношения Спирс — роман с Джастином Тимберлейком — стали примером того, как медиа формируют и разрушают личную жизнь знаменитостей. После их расставания певица оказалась в центре спекуляций, обвинений и скандальных заголовков.
В середине 2000-х начался самый турбулентный период в её жизни. Бритни пережила стремительный брак с Джейсоном Александером, который продлился всего 55 часов, с 2004 по 2006 годы — брак и развод с танцором Кевином Федерлайном, от которого она родила двоих детей. Давление со стороны прессы, постоянные преследования папарацци и усталость привели к череде громких эпизодов нестабильного поведения, которые моментально становились сенсацией. Каждый шаг Спирс фиксировался фотографами, а таблоиды создавали образ «звезды, потерявшей контроль».
В 2007 году певицу лишили родительских прав. К тому моменту её сыновьям было два года и год соответственно. Как сообщали СМИ, причиной такого решения стало агрессивное поведение Спирс. Незадолго до этого её задержали за управление автомобилем без соответствующего удостоверения.
Кроме того, Бритни употребляла алкоголь в значительных количествах, что оказывало негативное воздействие на её психику. Бывший телохранитель поп-звезды Тони Барретто рассказывал, что она могла пребывать в абсолютно неадекватном состоянии, кричала по ночам, а также ходила по дому совершенно обнажённой несмотря на то, что там присутствовали дети и прислуга.
В 2008 году судом над Бритни была установлена опека. Опекуном стал отец Джейми Спирс. Формально опека объяснялась заботой о психическом здоровье артистки, однако со временем этот режим превратился в жёсткую систему управления её карьерой и повседневной жизнью. Бритни не могла самостоятельно принимать решения о договорах, перемещениях, медицинских процедурах и даже бытовых вопросах.
На протяжении более чем десяти лет артистка пыталась выйти из-под этого контроля. Общественный резонанс приобрёл широкие масштабы после появления движения #FreeBritney, инициированного фанатами, которые заподозрили, что певица находится под опекой против воли. В 2021 году Бритни впервые открыто выступила в суде, рассказав о том, что чувствовала себя фактически лишённой прав. Её заявления потрясли мировую общественность и поставили под сомнение законность опеки.
В конце 2021 года суд официально прекратил действие опекунства. Этот момент стал важной точкой в современной дискуссии о правах людей с психическими расстройствами. Тогда же, в 2021 году, Бритни объявила о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари, в 2022 году они сообщили о беременности певицы, но вскоре Спирс потеряла ребёнка. Пара поженилась в июне 2022 года, а через год последовал громкий развод.
Бритьё налысо и зонт против папарацци: как Бритни боролась со славой, создавая скандалы.
К середине 2000-х внимание сместилось с романтических отношений Бритни к поведению, которое медиа интерпретировали как «эксцентричное». Скандалы достигли пика в 2007 году, когда Бритни, преследуемая десятками папарацци, обрела статус «цели номер один» для таблоидов. Одним из самых обсуждаемых и тиражируемых эпизодов стала история, когда певица демонстративно побрилась налысо.
Другой скандал — инцидент с зонтом, когда Бритни в ответ на агрессивные действия фотографов ударила зонтом по автомобилю папарацци. Этот момент тоже стал часто используемым в медиа.
Значительную часть скандального фона составляли судебные процессы, связанные с опекой, борьбой с отцом и многочисленные конфликты вокруг имущественных и карьерных решений. Медиа спекулировали на медицинских диагнозах артистки, её деловых конфликтах и отношениях с детьми. Это превращалось в бесконечный цикл, но и сама певица делала всё, чтобы создавать подобную почву для прессы. Например, публиковала странные видео — многих насторожил ролик танца певицы с ножами.
В 2023 году Бритни выпустила мемуары «Женщина во мне», всколыхнувшие общественность. Певица поведала о не самой здоровой обстановке в семье, об алкоголизме отца и как он бил мать, о вождении в нетрезвом виде в подростковом возрасте, но самым громким откровением стал рассказ об отношениях с Джастином Тимберлейком. Бритни рассказала об их отношениях и изменах, что забеременела от певца в 19 лет и по его настоянию сделала аборт.
В мае 2024 года Спирс подралась со своим бойфрендом Полом Солисом в отеле Лос-Анджелеса. Как рассказывали очевидцы данного инцидента, артистка была в невменяемом состоянии: громко кричала и плакала. Ей понадобилась помощь медиков.
Сейчас, в 2025 году, певица так и не нашла покой, хотя говорит, что ушла из шоу-бизнеса. В ноябре Бритни продолжила обмениваться колкостями с бывшим мужем и отцом её сыновей Кевином Федерлайном в соцсетях, жалуясь на его психологическое давление, и заявила, что недавно упала с лестницы в доме подруги — и фанаты теряются в догадках, что же опять случилось с их любимицей.