Производители пожаловались в ГД на запрет делать готовую еду в магазинах

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать новый законопроект о запрете на приготовление такой продукции в торговых объектах и приравнивающий ее к кулинарии. Об этом сообщает газета «Ведомости».