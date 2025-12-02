Неизвестные вскрыли грузовик с патронами в Германии: пропали десятки тысяч единиц боеприпасов

В Германии неизвестные украли из грузовика около 20 тысяч патронов, предназначенных для Бундесвера. Об этом сообщил журнал Der Spiegel. Инцидент произошел на прошлой неделе, в ночь на 25 ноября, но стало известно о нем только сейчас.
Грузовик транспортной компании перевозил боеприпасы. Водитель остановился на ночь на парковке возле города Бург в федеральной земле Саксония-Анхальт. Пока он спал, злоумышленники вскрыли загрузочную платформу и украли около 10 тысяч пистолетных патронов, почти 10 тысяч холостых для автоматов, а также дымовые снаряды. Пропажу обнаружили на следующий день, когда водитель сдавал груз в казарму. Министерство обороны Германии подтвердило факт кражи.
«Мы очень серьёзно относимся к этому случаю, поскольку подобные боеприпасы не должны оказаться в чужих руках», — заявила представитель ведомства. По её словам, транспортная компания нарушила правила безопасности при перевозке таких «чувствительных» грузов. В маршруте не было запланировано никаких остановок, однако водитель по собственной инициативе решил переночевать в ближайшем отеле и оставил машину без присмотра.
Ранее сообщалось о случае, когда гражданин Украины получил 10 лет колонии за кражу боеприпасов.