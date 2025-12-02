Неизвестные вскрыли грузовик с патронами в Германии: пропали десятки тысяч единиц боеприпасов

Грузовик транспортной компании перевозил боеприпасы. Водитель остановился на ночь на парковке возле города Бург в федеральной земле Саксония-Анхальт. Пока он спал, злоумышленники вскрыли загрузочную платформу и украли около 10 тысяч пистолетных патронов, почти 10 тысяч холостых для автоматов, а также дымовые снаряды. Пропажу обнаружили на следующий день, когда водитель сдавал груз в казарму. Министерство обороны Германии подтвердило факт кражи.