Путин поставил перед войсками «Севера» задачу создать буферную зону у границы

Группировке войск «Север» поставлена задача по созданию зоны безопасности вдоль границы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
— Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы, — заявил он и попросил представить доклад по данному вопросу, передает РБК.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления спецоперации на Украине доложил Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил главе России о начале оттеснения ВСУ из Гуляйполя в Запорожской области. Российский лидер, в свою очередь, поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.
Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи украинских военных заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже «выглядят как бомжи».