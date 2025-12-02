Ричмонд
Путин поставил перед войсками «Севера» задачу создать буферную зону у границы

— Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы, — заявил он и попросил представить доклад по данному вопросу, передает РБК.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления спецоперации на Украине доложил Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил главе России о начале оттеснения ВСУ из Гуляйполя в Запорожской области. Российский лидер, в свою очередь, поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи украинских военных заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже «выглядят как бомжи».

