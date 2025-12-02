Белый дом рассказал, как изменился первоначальный план Трампа по Украине

Американский план мирного урегулирования украинского кризиса был значительно скорректирован. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо», — сказала Ливитт в беседе с журналистами.
Ливитт подчеркнула, что над решением украинского вопроса интенсивно работали все ключевые фигуры администрации: президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и специальный посланник Стив Уиткофф.
Она также отметила: ход мирных переговоров вселяет надежду, что конфликт на Украине может быть разрешен в ближайшее время.
По словам Ливитт, переговоры с украинской делегацией во Флориде 30 ноября были «весьма успешными». При этом нынешний этап она назвала «челночной дипломатией», при которой американская сторона поддерживает равноправный диалог со всеми участниками переговорного процесса.
До этого пресс-секретарь Белого дома заявила, что в мирном плане США по украинскому вопросу остались не согласованы несколько важных деталей. Корректировки должны быть внесены по обоюдному согласию Москвы и Киева, считает Ливитт.
В Москву для встречи с Владимиром Путиным направляется Стив Уиткофф. О его вылете стало известно после того, как сервис Flightradar24 отследил старт самолета, на борту которого может находиться спецпосланник США.
Сам российский лидер ранее отмечал, что он ждет предстоящих переговоров с Уиткоффом в Москве. Отдельно российский лидер подчеркнул, что спецпосланник, будучи гражданином США, защищает интересы своей родины.
По сообщениям The Times, киевские союзники выразили обеспокоенность, что переговоры Путина и Уиткоффа способны ухудшить позиции Украины в возможном мирном договоре.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет обсуждать американский план по Украине напрямую со спецпосланником Уиткоффом, а не через зарубежные СМИ.