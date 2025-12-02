Белоусов назвал освобождение Волчанска ВС РФ серьёзным шагом к победе

Министр обороны Российский Федерации Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, освободивших город Волчанск в Харьковской области.
Он подчеркнул, что освобождение населённого пункта серьёзным шагом к победе.
«Вами сделан серьёзный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность», — сказал Белоусов, обращаясь к военным.
Министр обороны отметил, что освобождение Волчанска создаёт условия для продвижения всей российской группировки войск. Он поздравил бойцов с успехом.
«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населённый пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создаёт условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — говорится в поздравительной телеграмме министра.
Глава Минобороны РФ выразил благодарность российским военным за верность воинской присяге, а также за героизм и мужество.
В МО уточнили, что Белоусов поздравил командование и личный состав 69 гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72 мотострелковой дивизии, 1009 мотострелкового полка, а также 128 мотострелковой бригады.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил один из пунктов управления, где заслушал доклады. Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области.
Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.