Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Долиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался, что поражен тем, что на ситуации с Ларисой Долиной ловят «хайп» ее коллеги. Так он прокомментировал «флешмоб», направленный против артистки. Он считает, что певице нужно публично высказаться о происходящем.