Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Долиной

ФНС ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Это следует из юридических регистрационных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда), — сказано в документах.
Благотворительный фонд создали в 2013 году, в январе 2021 года учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте того же года она прекратила значиться учредителем, говорится в статье.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался, что поражен тем, что на ситуации с Ларисой Долиной ловят «хайп» ее коллеги. Так он прокомментировал «флешмоб», направленный против артистки. Он считает, что певице нужно публично высказаться о происходящем.
В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина должна «проявить мужество» и отдать деньги за скандальную квартиру ее покупательнице Полине Лурье. Он отметил, что в этой ситуации «другого выхода быть не может», подчеркнув, что певица — «не бедная женщина».
Схема, с помощью которой артистка смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».