В Чернобыльской зоне нашли уникальный грибок: он питается радиацией и превращает ее в энергию

Ученые обнаружили в Чернобыльской зоне грибок, который питается радиацией. Он не просто устойчив к смертельному для всего живого излучению, а превращает его в энергию. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.
Исследователи полагают, что это открытие изменит принципы радиационной защиты в космосе. Этот биологический щит, продемонстрировавший на МКС рост на 20% эффективнее, чем на Земле, может стать основой для новых подходов к безопасности в космических миссиях.
Ученые предлагают выращивать «щит» от радиации прямо на орбите. Они уверяют, что это может оказаться «дешевле и проще», чем использование традиционных материалов. В перспективе NASA видит целые поселения из самовосстанавливающихся конструкций на основе грибного мицелия.
