«Страшная злобная жаба»: Джигурда обвинил Долину в «правовом беспределе»

Джигурда в социальных сетях назвал исполнительницу хита «Погода в доме» «страшной злобной жабой», напомнив пользователям ее девичью фамилию Кудельман. Артист посетовал, что десятилетиями она пела о «погоде в доме», а теперь, по его мнению, стало очевидно, что речь шла лишь «о погоде в собственном доме».