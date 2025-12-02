«Страшная злобная жаба»: Джигурда обвинил Долину в «правовом беспределе»

Актер Никита Джигурда резко раскритиковал певицу Ларису Долину. Он обвинил артистку в «правовом беспределе».
Джигурда в социальных сетях назвал исполнительницу хита «Погода в доме» «страшной злобной жабой», напомнив пользователям ее девичью фамилию Кудельман. Артист посетовал, что десятилетиями она пела о «погоде в доме», а теперь, по его мнению, стало очевидно, что речь шла лишь «о погоде в собственном доме».
— На болотах всполошились другие именитые жабы. Они защищают свою подругу жабу Кудельман и не видят ничего зазорного в том правовом беспределе, который она сотворила, — заявил он в Telegram-канале.
Актер считает, что созданный Долиной прецедент символизирует не что иное, как «официальное признание наступления в стране правового феодализма».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался, что поражен тем, что на ситуации с Ларисой Долиной ловят «хайп» ее коллеги. Так он прокомментировал «флешмоб», направленный против артистки. Пригожин считает, что певице нужно публично высказаться о происходящем.
Схема, с помощью которой артистка смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».