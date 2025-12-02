Ричмонд
Дмитрук: Зеленскому приказали уйти в отставку на этой неделе

Украинский парламентарий уточнил, что Зеленский будет тянуть время.

Источник: Аргументы и факты

От Зеленского потребовали уйти в отставку на текущей неделе из-за коррупционного скандала, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук, но не указал, кто озвучил это требование.

«Зеленский уйдёт на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — написал Дмитрук в Telegram.

При этом он отметил, что Зеленский будет тянуть время. В связи с этим на выполнение приказа «может уйти от нескольких недель до месяцев».

«Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать всё, чтобы отсрочить неизбежное», — сказал Дмитрук.

Ранее корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский ведёт «борьбу за выживание» из-за отставки главы его офиса Андрея Ермака и провалов Вооружённых сил Украины.