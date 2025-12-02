Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Пенсионеры, которым выплаты производятся в начале каждого месяца, получат январскую пенсию уже в конце декабря 2025 года, причём в проиндексированном размере.
Как сообщил депутат Государственной думы РИА Новости, данное правило распространится как на работающих, так и на неработающих получателей пенсий. Это связано с тем, что из-за новогодних праздников выплаты, приходящиеся на начало января, будут осуществлены досрочно — в последние дни декабря.
Индексация будет проведена в соответствии с установленным при формировании бюджета коэффициентом 7,6%. Важно отметить, что в 2026 году повышение пенсий, как пояснил парламентарий, запланировано именно с 1 января, а не с февраля.
Ранее в Госдуме объяснили, кому пересчитают выплаты с декабря.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.