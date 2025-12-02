Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Как сообщил депутат Государственной думы РИА Новости, данное правило распространится как на работающих, так и на неработающих получателей пенсий. Это связано с тем, что из-за новогодних праздников выплаты, приходящиеся на начало января, будут осуществлены досрочно — в последние дни декабря.