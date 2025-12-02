Жители Европы не стесняются желания переехать в РФ: более 2000 иностранцев подали заявления на российскую визу

Газета The Times сообщает о росте числа заявок на российские визы от жителей Западной Европы, желающих переехать в Россию.
«Жители западных стран массово перебираются в Россию по “визе общих ценностей” в поисках лучшей жизни. В Британии количество заявок уже перевалило за тысячу», — следует из текста материала.
Многие британцы, несогласные с повышением налогов и поддержкой Украины со стороны властей страны, начали подавать заявления на «визу общих ценностей» с целью в дальнейшем получить российский вид на жительство.
Согласно данным МВД РФ, такие визы запросили 2275 западных граждан, в основном немцы, итальянцы и американцы.
Накануне российские власти отменили визы для граждан Китая. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.