Боец ВС РФ Ивекеев: жители Красноармейска очень рады освобождению города

Российский военный рассказал, что жители Красноармейска и бойцы ВС РФ помогают друг другу.

Население Красноармейска в ДНР испытывает сильную радость в связи с освобождением города российскими войсками, заявил военнослужащий группировки войск «Центр» ВС РФ Владислав Ивекеев.

1 декабря бойцы Вооружённых сил России развернули флаг Российской Федерации на площади Шибанкова в этом населённом пункте, который был освобождён от ВСУ. Министерство обороны РФ показало соответствующие кадры.

«Мирные жители рады, что русская армия освободила (город — прим. ред.). Они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады», — сказал боец, слова которого приводит оборонное ведомство России.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вечером 30 ноября российский лидер Владимир Путин приехал в один из пунктов управления Объединённой группировки войск. На месте ему доложили об освобождении Волчанска в Харьковской области и Красноармейска.

