«Живым не сдамся»: Дибров назвал глупыми людей, сплетничающих о его личной жизни

Телеведущий Дмитрий Дибров, который недавно оказался в эпицентре обсуждений в Сети после публикации видео, где его сняли с расстегнутой ширинкой, заявил, что люди, обсуждающие его личную жизнь, глупы.
По его мнению, сплетни и скандалы, которые его касаются, интересуют лишь малообразованных граждан. Он добавил, что зачастую осуждающие его люди не знакомы с творчеством российских классиков. Якобы все свое свободное время они тратят не на развитие, а на обсуждение чужой личной жизни.
— Все, кто читает сплетни, не хотели бы читать Федора Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет, если всего Достоевского знать наизусть. Поэтому надо как-нибудь так поставить это дело, чтобы, в общем-то, читать не надо было ни Антона Чехова, ни Льва Толстого, ни Достоевского. Вот в чем основа интереса к сплетням. Я живым не сдамся! — заявил шоумен Пятому каналу.
Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальном видео с Дмитрием Дибровым.
Телеведущий не остался в стороне и прокомментировал кадры. По его словам, он не видит в ситуации ничего плохого.