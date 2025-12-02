Ричмонд
В Париже ограбили дом бывшего президента Франции Франсуа Олланда

В Париже задержали подозреваемых в ограблении экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Источник: Комсомольская правда

В доме экс-президента Франции Франсуа Олланда произошло ограбление. По данным телеканала BFMTV, полиция уже задержала подозреваемых.

«Как стало известно BFMTV, 22 ноября в Париже был ограблен дом Франсуа Олланда и его жены Жюли Гайе. По нашим данным, среди украденных вещей были часы. Сотрудникам второго округа судебной полиции удалось выследить предполагаемых воров, они были задержаны», — передает телеканал со ссылкой на местную прокуратуру.

Как передает телеканал, обвинение в краже предъявлено двум уроженцам Алжира. Также отмечается, что полиции в ходе обыска удалось обнаружить и вернуть экс-президенту украденные часы.

Сейчас Олланд занимает должность депутата национального собрания страны.

Накануне в пригороде французской столицы был задержан четвертый подозреваемый по делу об ограблении Лурва.