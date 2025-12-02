ФНС закрыла благотворительный фонд, его учредителем была дочь Долиной

Налоговые органы приняли решение о ликвидации благотворительного фонда. Его учредителем была Ангелина, дочь певицы Ларисы Долиной. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.
Фонд создали в 2013 году. В январе 2021-го учредителем была Ангелина Долина, но уже в марте того же года она перестала быть учредителем.
Хамовнический суд Москвы ранее удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки. В суде певица пояснила, что согласилась на продажу квартиры, будучи введенной в заблуждение мошенниками. В итоге суд прекратил право собственности Лурье и восстановил его за Долиной. Эксперты рынка недвижимости оценивают это решение как создающее серьезные правовые риски для добросовестных покупателей на вторичном рынке.
Широкое распространение мошеннических схем с продажей квартир пенсионерами якобы под влиянием мошенников и последующим возвращением их через суд уже вызвал волну негатива в адрес Ларисы Долиной, чья история и создала прецедент.
Как отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, массовые протесты россиян направлены против решения суда, а не против самой Долиной.