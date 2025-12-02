ФНС закрыла благотворительный фонд, его учредителем была дочь Долиной

Хамовнический суд Москвы ранее удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки. В суде певица пояснила, что согласилась на продажу квартиры, будучи введенной в заблуждение мошенниками. В итоге суд прекратил право собственности Лурье и восстановил его за Долиной. Эксперты рынка недвижимости оценивают это решение как создающее серьезные правовые риски для добросовестных покупателей на вторичном рынке.